Selendi’de Elektrik Çarpması Olayı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEĞİ

Manisa’nın Selendi ilçesinde elektrik akımına kapılan 61 yaşındaki Ömer Fahri Yılmazgüneş, yaşamını yitirdi. Olay, Mıdıklı Mahallesi’nde bulunan İnceler Sokakta gerçekleşti. Üç çocuk babası Yılmazgüneş, ikamet ettiği evin yakınındaki tarlada mısırları sulamak üzere dışarı çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

KURBANIN BULUNUŞU VE OTOPSİ

Yılmazgüneş, yakınları tarafından hareketsiz bulununca olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Yılmazgüneş’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Sulama amacıyla kullanılan elektrik dinamosunda kaçak bulunduğu ifade ediliyor. Yılmazgüneş’in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA VE CENAZE TÖRENİ

Olayla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı, bir soruşturma başlattı. Yılmazgüneş, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. Ayrıca, Yılmazgüneş’in ilçede yer alan Yatılı Bölge Ortaokulunda hizmetli olarak çalıştığı da öğrenildi.