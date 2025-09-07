Haberler

Selendi’de Pekmez Üretimi Başladı

PEKMEZ ÜRETİMİ HIZLANIYOR

Manisa’nın Selendi ilçesinde üzüm hasadının sona yaklaşmasıyla birlikte, kış sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez üretimi başlamış durumda. Üzüm bağlarının yıllar geçtikçe artmasıyla birlikte, ilçedeki pekmez üretimi de giderek yükseliyor. Çiftçiler, hem kendi ihtiyaçları için hem de pazarlarda satış yapmak amacıyla evlerinin önünde kurdukları kazanlarda pekmez kaynatıyor.

Pekmez Hazırlanma Süreci

Özellikle kış aylarında tüketilen pekmez, üzümlerin havuzlarda çiğnenmesi, çuvallarda bekletilip suyunun alınması ve ardından özel toprak ilavesiyle kaynatılmasıyla hazırlanıyor. İlçeye bağlı kırsal Selmanhacılar Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki iki çocuk annesi Münise Akman, kendi bahçelerinden yetiştirdikleri üzümlerle pekmez yapmaktadır. Akman, “Sıcakta zor oluyor, meşakkatli bir iş ama yemesi tatlı” diyerek pekmez yapmanın zorluğunu ama bir o kadar da keyifli olduğunu ifade ediyor.

