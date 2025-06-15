Selendi’de Traktör Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN YUSUF AKDENİZ’İN CENAZESİ

Manisa’nın Selendi ilçesinde meydana gelen traktör kazasında yaşamını yitiren 16 yaşındaki Yusuf Akdeniz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz sabah evinin yakınlarındaki bahçeye gitmek için yola çıkan Selendi İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yusuf Akdeniz’in kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Aldığı ağır yaralar sonucunda genç, Selendi İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yusuf Akdeniz, hayata gözlerini yumdu.

CENAZE NAMAZINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yusuf Akdeniz’in cenaze namazı, Selendi Hatuniye Camii’nde öğle namazından sonra kılındı. Namazı İlçe Müftüsü Derviş Makas yönetti. Helallik alınmasının ardından, genç yaşta hayatını kaybeden Yusuf’un naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu ve Eskin Mahallesi Madır Sokak’taki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenleri, okul arkadaşları, aile üyeleri ve binlerce Selendili katıldı. Yusuf Akdeniz’in babası Zafer Akdeniz, taziyeleri kabul ederken zor anlar yaşadı.