Selendi’deki Yangın Havadan Ve Karadan Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa’nın Selendi ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Yangın, Selendi’ye bağlı kırsal Eskim Mahallesi’nin Taşyaka mevkiinde sabah saat 10.00 sıralarında ortaya çıktı ve kısa süre içinde büyüyerek büyük bir tehdit oluşturdu.

MÜDAHALEDE ÖNEMLİ DESTEK

Ulaşım zorluğu nedeniyle, yangına arazözlerin hortum çekerek müdahale ettiği öğrenildi. Orman Bakanlığına bağlı 3 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de havadan müdahalede bulundu. Yaklaşık 3 saat süren mücadele, ekiplerin üstün gayretleri sonucu başarılı bir şekilde yangını kontrol altına aldı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

HASAR BİLGİLERİ

Yangına 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ve vatandaşlar katıldı. Yangın sonucunda yaklaşık 5 hektar makilik alanın küle döndüğü öğrenildi.