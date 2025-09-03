Haberler

Selendi’deki Yangın Havadan Ve Karadan Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa’nın Selendi ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Yangın, Selendi’ye bağlı kırsal Eskim Mahallesi’nin Taşyaka mevkiinde sabah saat 10.00 sıralarında ortaya çıktı ve kısa süre içinde büyüyerek büyük bir tehdit oluşturdu.

MÜDAHALEDE ÖNEMLİ DESTEK

Ulaşım zorluğu nedeniyle, yangına arazözlerin hortum çekerek müdahale ettiği öğrenildi. Orman Bakanlığına bağlı 3 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de havadan müdahalede bulundu. Yaklaşık 3 saat süren mücadele, ekiplerin üstün gayretleri sonucu başarılı bir şekilde yangını kontrol altına aldı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

HASAR BİLGİLERİ

Yangına 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ve vatandaşlar katıldı. Yangın sonucunda yaklaşık 5 hektar makilik alanın küle döndüğü öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

(ANKARA) – UNIFIL, İsrail İHA’larının 4 bomba attığını duyurdu

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü, İsrail'in barış gücü askerlerinin çevresine dört el bombasıyla saldırıda bulunduğunu bildirdi. Olay, son dönemdeki en ciddi gelişmelerden biri olarak nitelendirildi.
Haberler

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Oğuz Boyları Sempozyumu Düzenleyecek

Erciyes Üniversitesi ile Oğuz Boyları Derneği bir iş birliği protokolü imzaladı; 'Oğuz Boyları Sempozyumu' 24-26 Ekim 2025'te Kayseri'de düzenlenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.