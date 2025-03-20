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Selendi Müftüsü Öğrencilerle İftarda Buluştu

ÖĞRENCİLERLE BULUŞMA

Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas, “İftarda konuşuyorum” projesi çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi. Bu projeyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Erdem, Değer, Eylem programı kapsamında, zengin kültürel mirasımızın yanı sıra milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Müftü Makas, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

HOŞGÖRÜ VE MÜSAMAHANIN ÖNEMİ

Müftü Makas, hoşgörü ve müsamaha kavramları üzerinden öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirerek onların sorularını yanıtladı. “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onları bilgilendirmemiz lazım. Kültürel miraslarımızı onlara anlatmak lazım. Manevi değerlerimizi kendileriyle paylaştık.” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERE KİTAP HEDİYESİ

Programın sonunda Müftü Makas, öğrencilere Diyanet yayınlarına ait kitapları hediye etti. Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin kültürel ve manevi değerleri anlamalarına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

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