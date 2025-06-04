Selendi’nin İmamı Toprak, Ustalığıyla Öne Çıkıyor

CAMİ İMAMI TAKDİR TOPLUYOR

Manisa’nın Selendi ilçesinde görevli Cami İmam Hatibi Kasım Toprak, imamlık görevinin yanı sıra camide gerçekleştirdiği ustalık işlerle dikkat çekiyor. 51 yaşında ve 3 çocuk babası olan Toprak, 14 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam hatip olarak göreve başladı. 10 yıl önce Selendi ilçesi Eskin Mahallesi Karaçağıl Sokak’taki camiye atanan Toprak, göreve başladığı günden itibaren caminin bakım ve onarım işlerini üstlenerek örnek bir tutum sergiliyor.

BAKIM VE ONARIMDA ÖRNEK DAVRANIŞ

Namaz vakitlerinde imamlık görevini yerine getiren Kasım Toprak, vakit dışında caminin eksiklerini gidermek için inşaat malzemeleriyle çalışmalara katılıyor. Caminin duvarlarını örüp sıva yapan Toprak, çim biçme makinesiyle cami çevresindeki otları temizliyor, basınçlı su makinesiyle cami halılarını yıkıyor. Boya ve peyzaj işlerini de kendisi yürütüyor. Toprak’ın en dikkat çeken projelerinden biri ise mahalle halkının desteğiyle minaresi bulunmayan camiye minare kazandırması oldu.

HALKTA TAKDİR GÖRÜYOR

Kasım Toprak, yaptığı her işte işini sahiplenerek gönüllü olarak çalışmalara katılıyor. “Bize verilen ücretin karşılığını helal olarak vermeye çalışıyoruz. Rabbim bizlere sağlık verdiği sürece görev yaptığımız yerlerde eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz,” diyen Toprak, mahalledeki herkesin takdirini kazanmayı başarıyor.