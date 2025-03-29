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Selim’de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

TRAFFİK KAZASINDA CAN KAYBI VE YARALILAR

Kars’ın Selim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve sonuç olarak iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Selim yönünden Sarıkamış yönüne doğru ilerleyen Erdem Zenci’nin yönettiği 06 ABY 235 plakalı hafif araç ile Karahamza köyü yakınlarında ana yola çıkan Murat Can Çınar’ın kullandığı 34 GHD 964 plakalı araç çarpıştı.

KAYBEDİLEN CANLAR VE YARALILAR

Kaza sonucunda, yolcu olarak bulunan İsmet Doğan ve 34 GHD 964 plakalı aracın sürücüsü Murat Can Çınar olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca kazada yaralananlar arasında Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31) ve Erdem Zenci de yer alıyor.

KAZA YERİNDEKİ HIZLI MÜDAHALE

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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