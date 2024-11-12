Selim’in Tedavisinde İlacın Etkisi Artıyor

ÇOCUĞUN HASTALIĞI VE TEDAVİ SÜRECİ

İpek ve Selahattin Eyüp Aydın çiftinin iki çocuğundan biri olan Selim Aydın, kalıtsal bir cücelik hastalığı olan ‘akondroplazi’ ile dünyaya geldi. Bu hastalıktan dolayı yaşıtlarına göre boyu kısa kalan Selim Aydın’a, tedavi aşamasında doktorları tarafından 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan bir ilaç reçete edildi.

SGK’YA YAPILAN BAŞVURU

Aydın ailesi, kutusunun maliyeti 800 bin TL olan bu ilacın karşılanması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurdu. Ancak SGK, ilacın geri ödeme listesinde yer almadığı gerekçesiyle başvuruyu kabul etmedi. Aile, bu red kararı sonrası Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açmaya karar verdi.

MAHKEME KARARI VE SONUÇLARI

Mahkeme, Anayasa’nın ilgili maddelerini hatırlatarak, devletin herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesi için gerekli düzenlemeleri yapma yükümlülüğü olduğuna vurgu yaptı. Mahkeme kararında, SGK’nın tedavi süresince ilacın kesintisiz olarak karşılanması adına dava konusu işlemin iptaline hükmetti. Selim Aydın, mahkeme kararıyla SGK tarafından karşılanan ve yurt dışından soğuk zincirle getirilen ilacı kullanmaya başladı.

İLACIN ETKİLERİ

Günlük olarak iğne ile uygulanan ilacın etkisiyle Selim Aydın’ın boyu, 11 ay içinde 8 santim uzayarak 90 santimden 98 santime ulaştı. Selim Aydın’ın bu tedavi ile boyunun uzaması sağlıklı bir şekilde gelişimini destekliyor.