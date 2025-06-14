Selim T., Bankada Tüfekle Tehdit Etti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ADRES

Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü-2 Caddesi üzerinde bir banka şubesine dün, 41 UE 595 plakalı otomobille gelen Selim T., araçtan aldığı tüfekle içer girdi.

KREDİ TALEBİ VE PİSİKOLİK DURUM

İddiaya göre; çok borcu olduğunu söyleyerek kredi isteyen Selim T., olumsuz yanıt alması sonrası elindeki tüfeği gösterdi. Bankada büyük bir panik oluşurken, banka görevlileri Selim T.’yi sakinleştirdi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri hızla olay yerine geldi ve Selim T. yakalandı.

SÜREÇ VE AÇIKLAMALAR

Sağlık kontrolünden geçirilen Selim T., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Selim T.’nin ifadesinde “Çok borcum vardı, ödeyemedim. Ben de böyle bir yol denedim” diyerek yaşadığı durumu açıkladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Selim T., adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma devam ediyor.