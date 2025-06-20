Selime Şinas Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, çöp atmak için yolun karşısına geçmeyen çalışan Selime Şinas (50), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 00.15 sıralarında Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi’nde meydana geldi. Yol kenarındaki işletmede çalışan Selime Şinas, çöp atmak amacıyla yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, iddialara göre hızla gelen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu savruldu. Kazada Selime Şinas ağır yaralandı, ancak otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Selime Şinas’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şinas’ın cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN TESLİM OLDUĞU BİLGİSİ

Polisin yaptığı araştırmalarda, kazaya karışan otomobilin sürücüsünün Karasu’da avukatlık yapan Ö.A. olduğu belirlendi. Ö.A., kazadan kısa bir süre sonra Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.