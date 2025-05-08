Selimiye Camii, KKTC’de Yeniden Açıldı

SELİMİYE CAMİİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan Selimiye Camii, 2019 yılında başlayan ayrıntılı restorasyon süreçlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı bir törenle ibadete yeniden açıldı. Lefkoşa’nın kalbinde bulunan bu tarihi cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile açılışı gerçekleştirildi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri gibi çok sayıda üst düzey yetkili, din adamı ve vatandaş katıldı. Açılış, Türkiye’deki Vakıf Haftası etkinlikleri ile eş zamanlı yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla bu törene katılarak konuşma yaptı.

VAKIF KÜLTÜRÜNE VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, bu yıl Vakıflar Haftası’nın temasının “Vakıf ve Aile” olarak belirlendiğini ifade etti. Erdoğan, “Millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Hiç şüphesiz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz” şeklinde sözler sarf etti. Erdoğan, köklü vakıf geleneğinin kurulması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini 101 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün üstlendiğini belirtti. Bugün yapılan açılışın tarihi olduğunu ve “Ecdat yadigarı topraklarda tam 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi” dedi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARINDAKİ BAŞARI

Erdoğan, son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısının 5 bin 927’ye ulaştığını aktardı. 2002 yılında sadece 46 eserin restore edilirken son yıllarda bu sayının önemli ölçüde arttığını belirten Erdoğan, bu çalışmalara 12.3 milyar TL kaynak kullanıldığını vurguladı. 101 vakıf eserinin toplu açılışının yapıldığını kaydetti. Ayrıca, restorasyonu tamamlanan eserlerin her birinin yüksek estetik anlayışını yansıttığını ifade etti.

SELİMİYE CAMİİ’NİN TARİHSEL ÖNEMİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Selimiye Camii’nin 1571’de Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fethinden itibaren 450 yıldır Kıbrıs Türkü’nün ibadet yeri olduğunu dile getirdi. Tatar, “Bugün de bin yıllık abidenin restorasyonu sonrasında açılışına şahitlik ediyoruz” dedi. Selimiye Camii, Lefkoşa’da günümüze ulaşabilen en büyük tarihi yapı olarak, dinî ve tarihî kimliğiyle öne çıkmaktadır. Tarihi ismiyle Ayasofya Camii olarak bilinen bu yapı, 1192’de Lüzinyanlar tarafından inşa edildi ve Osmanlılar tarafından camiye dönüştürüldü. Cami, 2019 yılında kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yürüttüğü çalışmalarla modern standartlara kavuştu.