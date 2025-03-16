Selimiye Camii’ne Asılan İkinci Mahya Işığı

RAMAZAN’DA İHTİŞAMLI MAHYA

Edirne’deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii minarelerine Ramazan ayında asılan “Aile toplumun temelidir” yazılı ikinci mahya, muhteşem görünümüyle dikkat çekiyor. Bu mahya, Yunanistan ve Bulgaristan’dan da görülebiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Mimar Sinan’ın bu şaheserinin minarelerine halatlar ve birçok ampulle asılan “Hoş geldin on bir ayın sultanı” yazılı mahya sökülerek “Aile toplumun temelidir” mahyası asıldı. Selimiye Camisi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile Edirneli vatandaşlar bu mahyaya büyük ilgi gösteriyor. Osmanlı döneminde inşa edilen ve kentin en güzel yerinde bulunan Selimiye Camisi’nde restorasyon çalışmaları devam ederken, bu yıl Ramazan ayında ikinci mahyanın asılması vatandaşları mutlu etti. Mahya geleneği, yüzyıllardır Ramazan aylarında sürdürülüyor ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Selimiye Camisi’nin güzelliğine ayrı bir değer katıyor.

SELİMİYE CAMİSİ GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Türkiye’nin önemli eserlerinden biri olan Selimiye Camisi, asılan mahya ile yurt dışında da dikkat çekiyor. Yunanistan ile Bulgaristan’a yakın köylerden gelen insanlar da bu mahyanın görüntüsünü görebiliyor. Selimiye Camii Meydanı’na aileleriyle ve sevdikleriyle gelen vatandaşlar, Mimar Sinan’ın heykelinin önünde cami ile birlikte fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Mahya ustası Kahraman Yıldız, “Bugün de Selimiye Camisi’ndeyim. Üç yol minaresinden içeri girerek, sağdaki yoldan 300 basamak çıkarak üçüncü şerefeye geldik. Bugün mahyamızı değiştiriyoruz, ikinci yazımızı asacağız. Ramazan başında Hoş geldin 11 ayın sultanı yazıyordu, bu sene aile yılı oldu. Aile toplumun temelidir” şeklinde açıklamada bulundu.

AİLE TERBİYESİNE VURGU

Mahya sanatıyla 52 yıl boyunca ilgilenen Yıldız, çocukların ailelerinden aldıkları terbiyenin önemine dikkat çekti. “Aileden ne görürse çocuklar ileride topluma o tarz davranırlar. O yüzden aile terbiyesinin önemi büyüktür. Aile toplumun temelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yıllardır mahya işini yürütmektedir. Bu sene Vakıflar Genel Müdürlüğü Edirne Selimiye Camisi’ne ikinci mahyamızı asıyoruz. İstanbul’daki camilere de 3’er tane yazımızı astık. Bursa Ulu Camii’nde de ikinci yazımızı asacağız. Daha sonra İstanbul’daki camilerde bulunan yazılarımızı tamamlayarak Ramazan Bayramı’na ulaşacağız” dedi.

MAYA SANATININ ANLAMLI GÖRÜNTÜSÜ

Mahyanın önemi hakkında da bilgi veren Yıldız, “Mahyanın önemi büyüktür çünkü 450 senelik Osmanlı sanatı, Türkiye icadıdır. O dönemde hiç kimsenin sinema veya televizyonu yoktu, görsel yayınları hala da ışıklarımız, mahya ışıklarıyla birçok mesajı, ayetleri ve hadisleri kısa ve öz olarak aksettiriyoruz. İnsanlara İslami öğüt veriyoruz, yabancılar da bunun ne kadar güzel olduğunu düşünüyorlar ve hayran kalıyorlar” diye belirtti.

RÜZGARA KARŞI SAVAŞ

Yıldız, gökyüzünde rüzgara karşı savaştıklarını ifade ederek, “Edirne Selimiye Camisi Mimar Sinan’ın ustalık eseridir. Dört tane yüksek minaresi var ve bu minarelerin hakimiyeti Edirne’nin ötesinde, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarından da görülebiliyor. Edirne Selimiye Camii’nin ışıkları Yunanistan köylerinden görülebiliyor. Buraya bu kadar malzeme taşımak kolay bir iş değil. Rüzgarla savaşmak da zor ama bu işin güzel tarafı, gökyüzünde kimsenin çıkamadığı yerlere yıldızlarla yazı yazıyorsunuz. Akşam olduğunda aşağıdan izleyerek bununla gurur duyuyorsunuz” ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.