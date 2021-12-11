Selin Ciğerci 13 milyon TL’ye yeni araba aldı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 13 milyon TL değerinde Rolls-Royse satın aldı.

Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde Rolls-Royce satın alan Selin Ciğerci otomobilini yeniledi. Ciğerci, Türkiye’de sadece bir tane bulunan yeni arabası için 13 milyon TL ödedi

Sosyal medyadaki şöhretini ticarete dökerek kozmetik markası kuran ve iş hayatındaki başarısıyla 8 milyon TL vergi ödeyen Selin Ciğerci, kendini yine ödüllendirdi.

Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın alan Ciğerci, otomobilini yeniledi. Ciğerci, bu kez Rolls-Royce’un Dawn-Cabrio modelinin sahibi oldu.

Fenomen isim, yeni aracı için kesenin ağzını açtı. Ciğerci, Türkiye’de sadece bir adet olan ve özel olarak tasarlattığı otomobili için 13 milyon TL ödedi.