Selin Ciğerci boşandı

Magazin gündeminden düşmeyen Selin Şekerci, Mayıs ayında ikinci kez evlendiği Gökhan Çıra’dan ayrıldı.

Ciğerci, “İki kez denedik, olmadı” derken Çıra, “Evlilik işini yine beceremedik” açıklamasında bulundu.

2019’da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili daha sonra 16 Mayıs’ta ikinci kez evlenmişti.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ikinci evliliklerini de noktalama kararı aldı.

İkili, ayrılık haberini yayınladıkları mesajlarla duyurdu.

Ciğerci, “Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek” dedi.

Çıra ise, “Biz büyük umutlarla ikinci kez denedik ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek bizim en büyük korkumuz o yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi ve arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz” mesajını yayınladı.