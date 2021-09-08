Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor

Magazin basınından düşmeyen Selin Ciğerci’nin 2019 yılında evlendiği Gökhan Çıra’dan boşanacağı öğrenildi.

2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra’dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz aylarda evlat edineceklerini açıklayan çift, sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.

Selin Ciğerci ile 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuştu.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra 28 Ekim 2019’da Swissôtel The Bosphorus’da muhteşem bir düğünle evlenmişti…

Daha önce bir çok kez ayrılık haberleriyle gündem olan çift, yolun sonuna geldi.

Ciğerci 2 yıllı eşinden boşanma kararı aldı.

Ünlü çiftin boşanma davası cuma günü Beykoz Adliyesi’nde görülecek.