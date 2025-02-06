Selin Eren Çıldır Gölü’nde Hazırlanıyor

SELİN EREN’DEN DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK

Buz pateni sporcusu Selin Eren, 2026 yılında Almanya’da gerçekleşecek dünya şampiyonasına Türkiye’nin en büyük doğal buz pistinde hazırlık yapıyor. Antalya’da yaşayan Avrupa ve Türkiye dereceli Artistik Buz Pateni sporcusu Selin Eren, antrenman yaptığı buz pistinin tadilata girmesi sebebiyle antrenmanlarına Ardahan’daki Çıldır Gölü’nde devam etmeye başladı.

ERKEK ARKADAŞINDAN SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

Dünya şampiyonasına hazırlanan sporcuya erkek arkadaşından da bir sürpriz geldi. Çıldır Gölü’nde çekimleri süren belgesel ekibinin tesadüfen karşılaşmasıyla erkek arkadaşı, Selin Eren’e kameralar önünde evlenme teklifi yaptı. Bu an, Selin’in spor hayatının yanı sıra özel yaşamında da önemli bir dönüm noktası oldu.