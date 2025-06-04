Selin H. Ve Ayça B. Gümüş Kazandı

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDILAR

Milli sporcular Selin Hürmeriç ile Ayça Boru, Portekiz’deki Artistik Yüzme Comen Kupası’nda düet kategorisinde gümüş madalya kazanıyor. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Madeira’da yapılan Artistik Yüzme Comen Kupası’nda ay-yıldızlı sporcular Selin Hürmeriç ve Ayça Boru, düet kategorisinde ikincilik elde ediyor.

SELİN HÜRMERİÇ’İN BAŞARISI

Aynı organizasyonda milli yüzücü Selin Hürmeriç, solo kategorisinde geçtiğimiz gün altın madalyanın sahibi oluyor. Bu başarılar, Türkiye’nin Artistik Yüzme alanındaki yükselişinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.