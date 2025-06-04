Selin Hürmeriç, Avrupa Şampiyonu Oldu

EUROPA HEDEFİNDE TARİHİ BİR BAŞARI

Hürmeriç, figür kategorisinde 93 rakibini geride bırakarak Avrupa birincisi oldu. Bu büyük başarı, bununla sınırlı kalmadı. Genç sporcumuz, Türkiye yüzme tarihinde bir ilke imza atarak Solo yarışlarda da altın madalya kazandı. Bu tarihi zafer, ülkemizi artistik yüzme branşında Avrupa’nın zirvesine taşıdı.

ANRENÖRÜN EMEĞİ İLE BAŞARIYI TAAÇLANDIRDI

Selin Hürmeriç’in başarısında en az onun kadar büyük rol oynayan antrenörü Öykü Halis, sporcusunu disiplinli ve kararlı bir şekilde yarışlara hazırlayarak bu önemli başarının mimarlarından biri oldu. Hürmeriç’in hem teknik hem de sanatsal açıdan sergilediği üst düzey performans, jüri tarafından tam not aldı.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Selin Hürmeriç’in Avrupa şampiyonluğu ve Türk yüzme tarihinde bir ilke imza atması, bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Anabilim olarak öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil, sanat ve spor alanlarında da çok yönlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Selin’in bu tarihi başarısı da bu vizyonumuzun en somut göstergelerinden biridir. Kendisini ve büyük özveriyle çalışan antrenörümüz Öykü Halis’i ve Anabilim Spor Kulübü Koordinatörü Hakan Çark’ı gönülden tebrik ediyorum.”

Türkiye’yi Avrupa’nın zirvesine taşıyan Selin Hürmeriç ve antrenörü Öykü Halis’i gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

EĞİTİM VİZYONU İLE GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

1987 yılında kurulan Anabilim Eğitim Kurumları, kurulduğu günden bu yana “nitelikli eğitim” hedefinden sapmadan ilerliyor. Yenilikçi vizyonu ve çağın gerekliliklerine uyumlu yapısıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anabilim Anadolu Lisesi, Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesi olmak üzere İstanbul’da 9 kampüsüyle eğitimin öncü kurumlarından biri olarak Türkiye’nin saygın eğitim kurumları arasında sağlam bir yer edinmiş durumda.

Öğrencilerine güçlü eğitim kadrosuyla yoğun akademik program sunan ve ulusal sınavlara öğrenci hazırlayan kurum, ayrıca Cambridge Uluslararası Eğitim Programı’nı da bünyesine katarak öğrencilerine dünya çapında geçerli akademik yeterlilikler kazandırıyor. İngilizcenin yanı sıra üçüncü sınıftan başlayan ikinci yabancı dil öğretimi ile öğrencilerin çok dilli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor.

Öğrencilerin erken yaşlardan başlayarak potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanıyan Yetenek Geliştirme Programı, milli sporcular yetiştirme misyonuyla faaliyet gösteren Anabilim Spor Kulübü, Kişilik Geliştirme ve Düşünme Becerileri Programları ile öğrenciler, empati kuran, düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olarak yetişiyor. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrenciler TÜBİTAK, TEKNOFEST gibi ulusal, uluslararası yarışmalarda bilim, teknoloji ve inovasyon alanında özgün projeler geliştirerek Türkiye dereceleri elde ediyor.

Kurulduğu günden bu yana bireyin çok yönlü gelişimini merkeze alan bir yaklaşımla hareket eden Anabilim, öğrencilerini sadece sınavlara değil, aynı zamanda hayata da hazırlıyor.

İletişim: kurumsaliletisim@anabilim.k12.tr