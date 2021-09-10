Selin Şekerci resmen boşandı

Magazin gündeminden düşmeyen Selin Şekerci ile eski futbol Gökhan Çıra resmen boşandı.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.
Beykoz Adliyesi’ne Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, aynı anda lüks otomobilin içinde geldi.
Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Ciğerci ve Çıra, anlaşmalı olarak boşandı.
Duruşma yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Adliyeden çıkarken Ciğerci, basın mensuplarının sorularına karşılık ‘Herkes için hayırlı olsun’ dedi.
Ciğerci ve Çıra farklı lüks otomobillere binerek adliyeden ayrıldı.