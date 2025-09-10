Selin Tınaz, Türkiye’yi Temsil Etmekten Gururlu

KADINLAR DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI’NDAN GURURLU ANLAR

Afyonkarahisar’da düzenlenen Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası’nda yarışan 18 yaşındaki Selen Tınaz, “Türkiye’yi temsil etmek benim için gurur verici durum.” ifadesini kullandı. Motosiklet sporcusu olan babasını örnek alarak 5 yaşında motosiklete ilgi duymaya başlayan Tınaz, 2022 Doğu Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti. Afyonkarahisar Spor Motorları Merkezi’nde gerçekleştirdiği yarışta, Tınaz, yarışı 21. sırada tamamladı.

PERSPECTİF VE HEDEFLERİ

AA muhabirine bu sezonun kendisi için güzel geçtiğini söyleyen Tınaz, performansında önemli bir artış gördüğünü belirtti. “Geçen 2 yıla nazaran bu yıl güzeldi. Türkiye Şampiyonası için de aynen öyle. Çok iyi yükselmeler yaşadım. İlk iki yıl acemice geçti. 3. yıl mükemmel geçti.” şeklinde konuştu. Yarışı 21. olarak bitirdiğini belirten Tınaz, “Mücadele etmek çok zor. Türkiye’yi temsil etmek benim için gurur verici. Tek kız olarak ben yarıştım bu sezon. Bundan sonraki hedefim daha çok çalışmak, daha çok emek vermek. Tek bir yere takılı kalmamak. Seneye Dünya Motokros Şampiyonası’na katılacağım. Onun için istikrarlı bir şekilde çalışacağım.” dedi.

Okul ve motor sporlarını dengelemenin zorluğuna dikkat çeken Tınaz, “İkisine vakit ayırmak zor. Babam her türlü bana destek oluyor. Hedefim ilk onun içinde bile olmak bizim için Türkiye için gurur verici bir durum. İlerleyen yıllarda Dünya Şampiyonu olmayı çok istiyorum.” şeklinde ifade etti.