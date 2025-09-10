Selman’dan İsrail, Arap Ülkelerine Çağrı!

ISRAİL’İN SALDIRILARI VE TEPKİLER

İsrail, Gazze’deki saldırılarına devam ediyor ve birçok ülkeyi saldırılarının hedefi haline getiriyor. Dün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerini hedef alarak bir saldırı düzenleyen İsrail, bugün ise Yemen’e saldırdı. Yemen’e gerçekleştirdiği saldırının ardından Suudi Arabistan, Arap ülkelerine çağrıda bulundu.

ARAP İSLAM ÜLKELERİ HAREKETE GEÇMELİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisine yaptığı konuşmada, “İşgalci İsrail’in bölgedeki saldırılarını reddediyor ve kınıyoruz. Bunların sonuncusu, Katar devletine yönelik barbarca saldırıdır. Bu saldırı, Arap, İslam ülkeleri ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesini gerektirmektedir.” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ÖNLEMLER GEREKİYOR

Veliaht Prens, “İşgal yönetimini durdurmak ve bölgenin güvenliğini sarsan suç teşkil eden uygulamalarına karşı onu caydırmak için uluslararası önlemler alınmalıdır. Katar devletinin alacağı her türlü kararda yanlarında olacağız ve bunun için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

TUTUMUMUZ NETTİR

Bin Selman, Gazze’deki Filistin halkına yönelik “barbarca saldırıların ve aç bırakma ile zorla göç ettirme suçlarının” sürmesini kınadıklarını belirterek, “Gazze toprakları Filistin toprağıdır ve halkının hakkı sabittir; hiçbir saldırı bu hakkı ellerinden alamaz, hiçbir tehdit bunu geçersiz kılamaz. Tutumumuz nettir: Hakkı korumak ve ihlallerini önlemek için kararlı şekilde çalışmak.” dedi. Suudi Arabistan’ın 2002 yılında başlattığı ve iki devletli çözüm perspektifiyle hayata geçirdiği Arap Barış Girişimi’nin, bugün Filistin Devleti’ni kurma yolunda eşsiz bir yol sunduğunu ifade eden Bin Selman, “Suudi Arabistan’ın yoğun çabalarının, Filistin’i tanıyan devlet sayısını artırdığını” aktardı. Ayrıca, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen konferansta sağlanan benzersiz desteğin Arap Barış Girişiminin uygulanması için uluslararası uzlaşıyı güçlendirdiğinin altını çizdi.

Dün, İsrail ordusu Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas ise lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.