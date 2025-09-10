“Selman’dan İsrail’e Harekete Geçme Çağrısı!”

GÜNCEL OLAYLARDA İSRAİL’İN TAAHHÜDÜ

İsrail, durmak bilmiyor. Gazze’de soykırım yapan katiller ordusu, birçok ülkeyi hedef haline getiriyor. Dün, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün de Yemen’i vurdu. Yemen’e düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan’dan Arap ülkelerine çağrı geldi.

ARAP İSLAM ÜLKELERİ HAREKETE GEÇMELİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisi’ne hitaben yaptığı konuşmada, “İşgalci İsrail’in bölgedeki saldırılarını reddediyor ve kınıyoruz. Bunların sonuncusu, Katar devletine yönelik barbarca saldırıdır. Bu saldırı, Arap, İslam ülkeleri ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesini gerektirmektedir.” dedi.

Bin Selman, “İşgal yönetimini durdurmak ve bölgenin güvenliğini, istikrarını sarsan suç teşkil eden uygulamalarına karşı onu caydırmak için uluslararası önlemler alınmalıdır. Katar devletinin alacağı her türlü kararda yanlarında olacağız ve bunun için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TUTUMUMUZ NETTİR

Gazze’deki Filistin halkına yönelik “barbarca saldırıların ve aç bırakma ile zorla göç ettirme suçlarının” sürmesini kınadıklarını vurgulayan Bin Selman, şunları ifade etti: “Gazze toprakları Filistin toprağıdır ve halkının hakkı sabittir; hiçbir saldırı bu hakkı ellerinden alamaz, hiçbir tehdit bunu geçersiz kılamaz. Tutumumuz nettir: Hakkı korumak ve ihlallerini önlemek için kararlı şekilde çalışmak.”

Ayrıca, Suudi Arabistan’ın 2002 yılında başlattığı ve iki devletli çözüm perspektifiyle uluslararası alanda hayata geçirdiği Arap Barış Girişimi’nin, bugün Filistin Devleti’ni kurma yolunda eşsiz bir fırsat sunduğunu belirten Bin Selman, “Suudi Arabistan’ın yoğun çabalarının, Filistin’i tanıyan devlet sayısının artmasını sağladığını” kaydetti. New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen konferansta sağlanan benzersiz desteğin de Arap Barış Girişimi’nin uygulanması için uluslararası uzlaşıyı güçlendirdiğini ekledi.

Haberin gelişmeleri arasında, İsrail ordusunun dün Katar’daki Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı da yer alıyor. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, ancak saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.