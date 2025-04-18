Selmet Şükür, FETÖ cezasını bekliyor

Hakan Şükür’ün Babası Ceza Bekliyor

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü suçundan firari olan Hakan Şükür, yurt dışındaki lüks yaşamıyla sıkça gündeme geliyor. Örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen babası Selmet Şükür ise, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay’dan çıkacak sonucunu bekliyor. Selmet Şükür, FETÖ soruşturması kapsamında 12 Ağustos 2016’da tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle 25 Kasım 2016 tarihinde ev hapsine alındı ve yurtdışı yasağı ile tahliye oldu.

İddianame ve Duruşmalar

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 4 Ocak 2019 tarihli iddianamede, Selmet Şükür’e ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 22 Ekim 2019’da yapılan duruşmada, mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. Ancak, 9 Kasım 2019 tarihinde mahkeme heyeti, tekrar mal varlığına tedbir konulması yönünde karar aldı. Selmet Şükür, son olarak 19 Ocak 2021 tarihinde hakim karşısında çıktı ve ‘Silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay Süreci

Mahkeme kararında, Selmet Şükür’ün FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu vurgulanarak emsal kararlar gösterildi. Şükür, verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanıp onanmayacağını bekliyor. Öte yandan, firari eski futbolcu Hakan Şükür, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Amerika’ya kaçtı. Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı da bulunuyor. Dışarıda lüks bir yaşam süren Hakan Şükür’ün babası, cezasının Yargıtay’dan onanıp onanmayacağı günü merakla bekliyor.