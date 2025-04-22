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Selmiye S. Tuhafiyede Yakalandı

ESKİ KOMŞUSUNU YARALAYAN KADIN YAKALANDI

Kayseri’de, parkta karşılaşan Selmiye S. isimli bir kadın, eski komşusu Fahrettin Avcı’yı (55) tabancayla vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Olay, Melikgazi ilçesindeki Demokrasi Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. Selmiye S. ve Fahrettin Avcı arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Kısa bir süre içinde büyüyen bu tartışma, silahlı bir kavgaya dönüştü. Selmiye S., yanında taşıdığı tabancayla Fahrettin Avcı’yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralı olan Fahrettin Avcı, bir markete sığınarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Avcı, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Selmiye S. ise, olayın ardından yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir tuhafiye dükkanında yakalandı ve gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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