Selmiye S. Tuhafiyede Yakalandı

Olayın Gerçekleştiği An

Kayseri’de, parkta karşılaştığı eski komşusu Fahrettin Avcı’yı (55) tabancayla vurarak yaralayan Selmiye S. isimli kadın, olay sonrası kaçtı. Bu olay Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi’ndeki Fatin Rüştü Zorlu Caddesi’ndeki parkta saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. Fahrettin Avcı’nın eski komşusu Selmiye S. ile aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede tırmanan gerginlik, silahlı bir kavgaya dönüştü. Selmiye S., yanında taşıdığı tabanca ile Fahrettin Avcı’yı yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fahrettin Avcı, bir markete sığınarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından, Avcı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Selmiye S. ise yaklaşık 2 kilometre ilerideki bir tuhafiye dükkanında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak polis yetkilileri soruşturma başlattı.