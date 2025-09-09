Selvi, 16 Yaşındaki Saldırganı İnceledi. DEAŞ İzleri Belirginleşti

GERÇEKLEŞEN SALDIRININ ANALİZİ

Selvi, saldırının 16 yaşındaki bir genç tarafından yapılmasına dikkat çekiyor. “Sadece daha az ceza alması için seçildiğini düşünmüyorum. Daha az dikkat çekeceği düşünülmüş,” diyor. Selvi, saldırganın DEAŞ kampında eğitim almadığını ve sosyal medya üzerinden yönlendirildiğini belirtirken, “Saldırgan, sosyal medya hesabından DEAŞ lideri Bağdadi’nin Türkiye’nin hedefte olduğu açıklamasını paylaşmış. Yaralandıktan sonra tekbir getirmesi klasik bir DEAŞ eylemi tarzı. Böylece DEAŞ imzasını atıyorlar,” ifadelerini kullanıyor.

DEĞİŞEN TERÖR STRATEJİLERİ

Selvi, İzmir’deki karakol saldırısında DEAŞ izleri bulunduğunu ve bu durumun hatırlattığı Trump’ın “DEAŞ’ı, Obama ve Hillary Clinton kurdu” sözlerini anımsatıyor. Ayrıca, “Saldırı için, daha az ceza alması için 16 yaşındaki terörist seçilmiş,” diyor. Adalet Bakanı Yılmaz’ın, 15-18 yaş kuşağındakilerle ilgili ceza oranlarını yeniden düzenleyen bir çalışma yaptığını da dile getiriyor. Selvi, terör örgütlerinin artık uzaktan sosyal medya kanalları aracılığıyla eğitim verdiklerini belirtiyor ve “Saldırganın sosyal medyadan kafa kesme görüntülerini izlemesi, eylem tiplerini incelemesi, silah eğitimine ilgi göstermesi bunun sonucu,” şeklinde ekliyor.

MEKANİK SALDIRI VE TAKİP

Selvi, saldırganın karakolun karşısında hedef küçülterek ilerlemesi ve araçları siper etmesi gibi taktikler kullandığını vurguluyor. “Saldırıdan sonra soğukkanlı bir şekilde kaçmaya çalışması, balkonlara çıkanlara ateş açması, yaralandığı halde el bombalarını atması iyi yetiştirildiğini gösteriyor,” diyor. Teröristin yaralı olarak ele geçirilmesinin önemli olduğunu, böylece arkasındaki bağlantıları açığa çıkarmanın mümkün olacağını ifade ediyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların da suçu önleme konusundaki güvenlik önlemlerinin ne denli önemli olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE GÜVENLİK YAPILANMASI

Saldırganın Instagram sayfasından intihar saldırısı yapacağını paylaşması, “bu da bize suçu önleme konusunda sosyal medya hesaplarının takibinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor,” diyor Selvi. Yeni bir güvenlik yapılanmasına-gereken bir konu olduğu vurgusunu da yapıyor. Ayrıca, terörsüz Türkiye sürecinin başlamasından sonra DEAŞ’ın yeniden hareketlendiğini, Suriye’deki DEAŞ kampından kaçırılanların MİT tarafından yakalandığını hatırlatıyor.