Selvi: “Erdoğan’ın ‘Kes Ulan!’ Çıkışı Askeri Vesayeti Bitirmiştir.”

SELVİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, YAŞ ve MGK toplantılarının Türkiye’deki rejim değişimini yansıttığını ifade eden bir yazı kaleme aldı. Selvi, daha önceki askeri vesayet örneklerini hatırlatırken, geçmişte YAŞ toplantılarının ve Genelkurmay’daki devir teslim törenlerinin “askerin sivillere had bildirdiği” ortamlara dönüştüğünü belirtti. Ayrıca, medya bu konuşmaları köpürterek manşetlerde yer buluyordu. Selvi, 2003 yılında MGK toplantısında Erdoğan’ın dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı’na yönelik “Kes ulan!” tepkisini hatırlatırken, bu olayın askeri vesayetin kırılması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

GEÇMİŞTEKİ TARTIŞMALAR VE BUGÜNKÜ DURUM

Selvi, 2007’deki YAŞ toplantısında Erdoğan’ın “Beni tehdit mi ediyorsunuz?” diyerek salonu terk ettiğini aktararak, o günlerde yaşanan sürtüşmelerin artık geride kaldığını ifade etti. Selvi’nin yazısında, “Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarındaki devir teslim törenleri askerin sivillere had bildirdiği, rejime ayar çektiği kürsüler olurdu” şeklindeki ifadesi dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, o dönemde konuşan komutanların sözlerinin manşetlere taşındığını ve bunun bir alışkanlık haline geldiğini belirtti. Ancak günümüzde bu tür durumların yaşanmadığını, normal demokrasilerde bu süreçlerin işlediğini vurguladı.

İLERİYE DÖNÜK BAKIŞ

Selvi, 18 Ağustos tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’nda gerçekleşen devir teslimine de değindi. Orgeneral Metin Gürak’ın görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretmesi olayının basında yer bulmadığını belirtti. Bu değişimin de Türkiye’de rejim krizi yaratmadığını, askerlerin sivillere namlunun ucunu göstermediğini ve piyasalarda olumsuz bir etki yaratmadığını vurguladı. Selvi, “Normal demokrasilerde ne yaşanıyorsa o süreç işledi” derken, önceki yarı askeri cumhuriyetlerdeki görüntülerle mevcut durumu karşılaştırdı.

Son olarak, MGK toplantılarının artık askerin sivillerden hesap sorduğu ortamlardan ziyade, bölgesel ve küresel sorunların masaya yatırıldığı güvenlik toplantılarına dönüştüğünü aktardı. Selvi, YAŞ toplantılarında generallerin atanmasının, bir üst rütbeye yükselmelerin gerçekleştirildiğini belirterek, askeri vesayetin tasfiye edildiği ve bu sürecin mimarının ise Erdoğan olduğunu dile getirdi. Bu değişimler, Türkiye’nin normalleşme sürecinin bir parçası olarak kabul ediliyor.