Selvi: “Erdoğan’ın ‘Kes ulan!’ çıkışı dönüm noktasıdır.”

REJİM DEĞİŞİMİ VE ASKERİ VESAYETİN GEÇMİŞİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, YAŞ ve MGK toplantılarının Türkiye’deki rejim değişimini yansıttığını savunduğu yazısında daha önceki askeri vesayet örneklerini hatırlatıyor. Selvi, geçmişte YAŞ toplantıları ve Genelkurmay’daki devir teslim törenlerinin, “askerin sivillere had bildirdiği” alanlar olduğunu ifade ediyor. Medya da bu tür konuşmaları manşetlere taşıyor, gündeme getiriyordu.

Selvi, 2003 MGK toplantısında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı’na karşı Erdoğan’ın “Kes ulan!” demesinin askeri vesayetin kırılmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. Ayrıca, 2007’deki YAŞ toplantısında Erdoğan’ın “Beni tehdit mi ediyorsunuz?” diyerek salonu terk ettiğini de aktarıyor. Bu sözler, geçmişin baskıcı ortamını simgeliyor.

YENİ TÜRKİYE’DEKİ DEĞİŞİM

Selvi, “Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarındaki devir teslim törenleri askerin sivillere had bildirdiği, rejime ayar çektiği kürsüler olurdu” diyor. Ayrıca, “Askeri vesayetin medya ayağı ise bunları manşetlere taşır, komutanların konuşmalarını köpürte köpürte verirlerdi” şeklinde devam ediyor. Selvi, Türkiye’nin yeni dönemini aktarırken 18 Ağustos’ta Genelkurmay Başkanlığı’nda gerçekleşen devri teslimi örnek gösteriyor. Orgeneral Metin Gürak, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti. Ancak bu durumun haber olmaması, rejimdeki normalleşmeyi simgeliyor.

Selvi, “Normal demokrasilerde ne yaşanıyorsa o süreç işledi” sözleriyle Türkiye’nin bugün geldiği noktayı vurguluyor. Daha önceki yarı askeri cumhuriyetlerin görüntülerinin artık geride kaldığını ifade eden Selvi, MGK toplantılarının eski işlevinin değişerek güvenlik meselelerinin tartışıldığı zemin haline geldiğini belirtiyor. YAŞ toplantılarındaki atamaların normalleştiğini, geçmişteki tehditlerin artık tarih olduğunu aktarıyor. Bu durum, askeri vesayetin tasfiye sürecini simgeliyor ve bunun mimarı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı gösteriyor.