“Selvi: ‘Gönül İlişkisiyle Operasyonu Öğrendi’.”

OLAYIN GELİŞİMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açıklamaları doğrultusunda, Abdulkadir Selvi, “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu” şeklindeki ifadeleri dile getirdi. Selvi, Kapkı’nın mallarını kaçırmaya başladığı dönemde operasyonun hızlandığını vurguladı.

SIZDIRMA İDDİALARI

Haberin en dikkat çekici kısmı ise operasyonun nasıl sızdırıldığıyla ilgili iddialar oldu. Selvi, “İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkisi nedeniyle operasyonu önceden öğrendikleri söyleniyor” diyerek, soruşturmanın kritik unsurlarının özel ilişkiler aracılığıyla dışarıya aktarıldığına dair iddiaları gündeme taşıdı. Selvi şöyle devam etti: “Akın Gürlek, ‘Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu’ diyor. Murat Kapkı nasıl öğrendi acaba? Akın Gürlek, ‘O mallarını kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik’ diyor. Acaba Murat Kapkı operasyonunu nasıl öğrendi? Bu, Murat Kapkı’nın bağlantıları hakkında bir soru işareti doğuruyor.”

ŞAŞIRTICI BAĞLANTILAR

Ayrıca, Selvi, “Murat Kapkı’nın kurtarılması için Ankara’da kimlerin kapılarının çalındığı ve bu kapıları çalanların kimler olduğu konusuna girmek istemiyorum. Ama cezaevindeki görüşmesi sırasında verdiği sır niteliğindeki bilgilerin yargı makamlarından neden gizlendiğini merak etmiyor değilim. Bakarsınız zamanı gelince yazarım.” diyerek, olayın arka planındaki bağlantılar üzerine dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yöneten Necati Özkan’ın ise ağustos ayında operasyon yapılacağı bilgisini aldığını belirttiği ifade edildi. Bu durum, operasyonun daha önceden sızmış olabileceği düşüncesini güçlendirdi.

İMAMOĞLU’NA YENİ STRATEJİLER

İmamoğlu, olası bir müdahaleyi engellemek için cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını başlatıp, kendisini CHP’nin adayı olarak ilan ettirdi. CHP’li Sezgin Tanrıkulu, operasyon olasılığı sebebiyle İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasının öne alındığını kabul etti. Selvi, “Akın Gürlek’in deyimiyle ‘Yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası’ nedeniyle operasyon yapılmasına engel olan hiçbir şey olmadığını” belirtti. Ancak, hâlâ operasyonun nereden sızdığı sorusunun peşinde olduğunu da ekledi. Selvi, “İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkisi nedeniyle operasyonu önceden öğrendikleri söyleniyor.” diyerek konuyu kapattı.