Selvi: Haseke Valiliği Mazlum Abdi’ye Teklif Edilecek

selvi-haseke-valiligi-mazlum-abdi-ye-teklif-edilecek

Selvi, 10 Mart Mutabakatı sonrası yaşanan çatışmaların ardından Şam ve SDG tarafları arasında ilan edilen ateşkesin entegrasyon sürecinin başladığını açıkladı.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Selvi’yi arayarak kutlama yaptığına dikkat çeken Selvi, “18 Ocak Anlaşması, 10 Mart’a göre daha ileri maddeler içeriyor. Tarihi bir dönüm noktası diyebiliriz” şeklinde ifade etti. Selvi, Suriye’de meydana gelen gelişmelerin Türkiye’deki çözüm sürecine de ivme kazandıracağını belirterek, “Mazlum Abdi ilk başta oynaması gereken rolü en sonunda oynadı. Kandil’in itirazlarına rağmen anlaşmayı imzaladı. O nedenle kendisine bir jest olarak Haseke valiliği düşünülüyor” dedi.

MAZLUM ABDİ’NİN DURUMU

Mazlum Abdi’nin Haseke valisi olup olmayacağının Türkiye’yi rahatsız edip etmeyeceğini sorgulayan Selvi, “Askeri bir görev olarak değil, sivil bir unvan olarak değerlendiriliyor. Anlaşmayı imzaladığı için ona yapılmış bir jest olarak düşünülüyor. Bu durum, SDG içinde diyaloğa açık olanlara yönelik bir mesaj olarak algılanıyor” ifadelerini kullandı. Selvi, Abdi’nin teklifi kabul etmemesi halinde Haseke valiliğine önerdiği farklı bir ismin atanabileceğini de sözlerine ekledi.

ZAFER SAVAŞSIZ OLUR

“En büyük zafer, savaşsız elde edilen zaferdir” söylemine atıfta bulunan Selvi, “PKK-YPG-SDG’nin kontrol ettiği topraklardan tek bir Mehmetçik’in burnu kanamadan çekiliyor. Erdoğan’ın hamlesi, Gordion düğümünü çözen İskender’in kılıcı gibi oldu. Hem SDG tasfiye ediliyor hem de Terörsüz Türkiye süreci yeniden ivme kazanıyor” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Uyuşturucu Operasyonları Kapsamında 641 Gözaltı Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gündem

Braga, Demir Ege Tıknaz İçin Anlaşma Sağladı Trabzonspor Norveçli Golcü İçin Geri Sayıma Geçti Fenerbahçe Mateta İçin Resmi Temaslara Başlayacak Galatasaray...

Süper Lig ve Avrupa'nın önemli liglerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gelişmeleri ve söylentileri Transfer Hattı’nda yer alıyor. (20 Ocak 2026)
Gündem

Kante Fenerbahçe’ye Geçiş İstediğini Açıkladı

Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferi için hızla görüşmelere devam ediyor. Suudi Arabistan kulübünün engelleri sonrası Kante, transferin hızlanması için doğrudan müdahale etti.
Gündem

Galatasaray Noa Lang İçin Anlaşma Sağladı

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen transferinin ardından Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile de el sıkıştı. İtalyan basını, oyuncunun maliyetini açıkladı.
Gündem

Galatasaray Orta Sahaya İki Transfer Hedefliyor

Galatasaray, Noa Lang transferinin ardından Atalanta'dan Ederson ve Villarreal'den Pape Gueye'yi transfer etmeyi planlıyor. 28 Ocak tarihi, bu transferler için önemli bir dönüm noktası olacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.