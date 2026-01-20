Selvi: Haseke Valiliği Mazlum Abdi’ye Teklif Edilecek

Selvi, 10 Mart Mutabakatı sonrası yaşanan çatışmaların ardından Şam ve SDG tarafları arasında ilan edilen ateşkesin entegrasyon sürecinin başladığını açıkladı.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Selvi’yi arayarak kutlama yaptığına dikkat çeken Selvi, “18 Ocak Anlaşması, 10 Mart’a göre daha ileri maddeler içeriyor. Tarihi bir dönüm noktası diyebiliriz” şeklinde ifade etti. Selvi, Suriye’de meydana gelen gelişmelerin Türkiye’deki çözüm sürecine de ivme kazandıracağını belirterek, “Mazlum Abdi ilk başta oynaması gereken rolü en sonunda oynadı. Kandil’in itirazlarına rağmen anlaşmayı imzaladı. O nedenle kendisine bir jest olarak Haseke valiliği düşünülüyor” dedi.

MAZLUM ABDİ’NİN DURUMU

Mazlum Abdi’nin Haseke valisi olup olmayacağının Türkiye’yi rahatsız edip etmeyeceğini sorgulayan Selvi, “Askeri bir görev olarak değil, sivil bir unvan olarak değerlendiriliyor. Anlaşmayı imzaladığı için ona yapılmış bir jest olarak düşünülüyor. Bu durum, SDG içinde diyaloğa açık olanlara yönelik bir mesaj olarak algılanıyor” ifadelerini kullandı. Selvi, Abdi’nin teklifi kabul etmemesi halinde Haseke valiliğine önerdiği farklı bir ismin atanabileceğini de sözlerine ekledi.

ZAFER SAVAŞSIZ OLUR

“En büyük zafer, savaşsız elde edilen zaferdir” söylemine atıfta bulunan Selvi, “PKK-YPG-SDG’nin kontrol ettiği topraklardan tek bir Mehmetçik’in burnu kanamadan çekiliyor. Erdoğan’ın hamlesi, Gordion düğümünü çözen İskender’in kılıcı gibi oldu. Hem SDG tasfiye ediliyor hem de Terörsüz Türkiye süreci yeniden ivme kazanıyor” şeklinde konuştu.