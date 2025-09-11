Selvi, “M.K. Operasyonu Önceden Öğrendi” Dedi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açıklamalarına yer veren Abdulkadir Selvi, “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu” ifadesini aktarıyor. Selvi, Kapkı’nın mallarını kaçırmaya başlamasıyla birlikte operasyonun hızlandığını belirtiyor.

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Yazının en dikkat çekici kısmı ise operasyonun nasıl sızdırıldığı ile ilgili bölümdür. Selvi, “İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkisi nedeniyle operasyonu önceden öğrendikleri söyleniyor” diyerek, soruşturmanın önemli detaylarının özel ilişkiler yoluyla dışarıya aktarıldığı iddiasını öne sürüyor. Selvi, “Akın Gürlek, ‘Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu’ diyor. Murat Kapkı nasıl öğrendi acaba? Gürlek, ‘O mallarını kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik’ diyor. Acaba Murat Kapkı operasyonunu nasıl öğrendi?” şeklinde sorular soruyor. Ayrıca, Murat Kapkı’nın bağlantılarına dair bir soru işareti olduğunu da belirtiyor.

AKIN GÜRLERK’İN DEYİMLERİ VE İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI

Murat Kapkı’nın kurtarılması için Ankara’da kimlerin devreye girdiğine değinen Selvi, buna girmek istemediğini fakat cezaevindeki görüşmeler sırasında verilen sır niteliğindeki bilgilerin yargı makamlarından neden gizlendiğini merak ettiğini ifade ediyor. Selvi, “Bakarsınız zamanı gelince yazarım” diyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan’ın da ağustos ayında operasyon yapılacağı haberini aldıklarını paylaştığını belirtiyor. Bu durumun, operasyonun önceden sızdığı izlenimini verdiğini vurguluyor. İmamoğlu’nun bu durumu aşmak için cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını başlattığını, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun da bu nedenle İmamoğlu’nun adaylık kampanyasının öne alındığını itiraf ettiğini yazıyor. Selvi, “Akın Gürlek’in deyimiyle ‘Yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası’ nedeniyle hiçbir şey operasyon yapılmasına engel olamadı” diyor. Ancak kendisinin hâlâ operasyonun sızdırıldığı kaynağı araştırdığını ekliyor.