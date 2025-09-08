Selvi: “Mahkeme Kapılarından Koltuk Dilinmez!”

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ VE SİYASİ GERİLİM

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve Gürsel Tekin’in mahkeme kararıyla geçici kurul başkanı olarak atanması ile başlayan siyasi gerilim devam ediyor. 15 Eylül’de duyurulması beklenen “mutlak butlan” kararı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başkanlığına dönme olasılığını gündeme getiriyor.

SELVİ’DEN ELEŞTİRİLER

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, süreci ele aldığı köşe yazısında, “Partiniz mahkeme kapılarında mücadele ederken, belediye başkanlarınız cezaevindeyken mahkeme kararlarıyla CHP’nin başına geçmek ne demek?” diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Selvi, siyasette tutarlılık ve vefa kavramlarının önemine vurgu yaptı.

MAHKEME YOLUYLA İKTİDAR ARAYIŞI

Selvi, CHP’de yaşanan yolsuzluk ve yönetim krizlerinin meşru mücadele alanları olduğunu kabul etti fakat mahkeme üzerinden parti yönetimine talip olma tavrını eleştirdi. “Bunların hepsi doğru ve meşrudur. Ama mahkeme kapılarından ikbal koltuğu dilenmeyi doğru bulmam,” diyerek Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tavrına karşı çıkmış oldu.

SİYASİ TUTARLILIK ÜZERİNE

Yazısının sonunda, “Birçokları alkışlar ama ben siyasi tutarlılık açısından Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum,” diyen Selvi, CHP’nin iç hesaplaşmasının mahkeme salonlarına taşınmasının partiye zarar verdiğini savundu.