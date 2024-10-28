Selvilitepespor, Maçtan Çekildiği İçin Yenildi

MAÇIN İLK YARISI SORUNLU GEÇTİ

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde gerçekleştirilen Ahmetli Belediyespor ile Selvilitepespor arasındaki karşılaşmada, ilk yarıda Selvilitepespor 4-0 geriye düştü. Bu süreçte bir futbolcusunun hakemle tartışmasının ardından kırmızı kart görmesi, takımın moralini bozdu. Ahmetli Belediyespor, Manisa 1. Amatör Küme 1A Turgutlu Grubunda sahasında Selvilitepespor’u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Ahmetli Belediyespor, seyircisinin önünde 3-0 öne geçti ve ardından kazandığı penaltıyı değerlendirerek skoru 4-0’a taşıdı. Bu gol sonrası Selvilitepesporlu futbolcular hakeme itirazda bulundu. Yaşanan sıkıntılar sonrasında hakem, bir rakip futbolcuya kırmızı kart çıkardı. Ortamın gerginleşmesiyle Selvilitepespor yönetimi, futbolcularını sahadan çekerek maçtan ayrıldıklarını duyurdu. Sonuç olarak, Ahmetli Belediyespor bu galibiyetle birlikte 3 puanı kazanarak grubunda 2. sıraya yükseldi.