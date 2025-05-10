Sema Aslantatar, Şehit Anneleri’ni Ziyaret Etti

SARIKAMIŞ KAYMAKAMLIĞINDAN ANNEYE ANLAMLI ZİYARET

Sarıçamış Kaymakamı Enis Aslantatar’ın eşi Sema Aslantatar ve beraberindeki heyet, Anneler Günü nedeniyle Şehit Anneleri ile buluştu. Bu etkinlik, Sarıkamış Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Anneler Günü Programı” çerçevesinde gerçekleştirildi. Sema Aslantatar, öncelikle Şehit Adil Demir’in annesi Hanife Demir’i evinde ziyaret etti. Daha sonra, şehit anneleri ile birlikte Sarıkamış Kadın Kooperatifinde bir araya geldi.

ANNE KLİSELERİ VE DUYGUSAL DOLGULAR

Sema Aslantatar, “Anne; almadan verebilen, evladının saadetini her zaman kendi mutluluğundan ileride gören bir fedakarlık timsalidir. Korkularımızda onun kucağına ve gölgesine sığınırız. Nefesi saçlarımızda dolaşırken elleri, bereketli elleri, yanağımızı okşar. Sıcacık bakışları zemheride içimizi ısıtırken, temmuz sıcağında yüreğimizi serinletir. Onda dostluğun gerçek manasını, şefkatin kerametini, doğruluğun hazinesini buluruz. Bu duygularla başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” şeklinde duygularını ifade etti.

KARS’TA ANANNE BİR ARAYA GELDİ

Bu program, annelere verilen değeri ve şehit anneleriyle dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlendi. Sema Aslantatar’ın gerçekleştirdiği ziyaretler, toplumda annelerin önemli rolünü hatırlatırken, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.