Sema Nur Baran, Boşanma Davasında Şiddet Yaşadı

BOŞANMA DAVASI VE ŞİDDET OLAYI

24 yaşındaki Sema Nur Sarıboğa Baran, iddialara göre 6 yıllık eşi Ebubekir Baran’a yaklaşık 5 ay önce boşanma davası açtı. Dava süresince mahkeme, çiftin çocukları olan 4 yaşındaki N.Ş.B.’nin geçici velayetini annesine verdi. Baba Baran ise 7 Haziran Cumartesi günü çocuğunu almak için yola çıktı. Akşam saat 19.00 sıralarında çocuğunu boşanma aşamasındaki eşine teslim etmek amacıyla annesi Lamia B. ve arkadaşı Hüseyin K. ile birlikte otomobille adrese gitti.

ÇOCUĞUN TESLİMİ SIRASINDA SALDIRI

Baran’ın kullandığı aracın önü, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kayınbiraderi Muhammed Can S. (20) tarafından kesildi. Eline aldığı kaldırım taşıyla 4 yaşındaki yeğeninin bulunduğu araca saldırarak, aracın ön camını kırdı. Ardından aynı taşla eniştesi Baran’a saldırarak onu kolundan yaraladı. Ne yapacağını bilemeyen Baran, annesi ve arkadaşıyla hemen olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, saldırgana müdahale etti. Olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SALDIRIDAN SONRA ŞİKAYET

Olay sonrası Baran, hastaneye giderek darp raporu aldı ve ardından annesi ile arkadaşıyla emniyete giderek şikayette bulundu. Saldırgan Muhammed Can S. hakkında savcılık tarafından ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Polisin, saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

KENDİSİNİ VURDUĞU AN

Esenler ilçesinde dün saat 03.00 sıralarında yaşanan bir başka olayda, Sema Nur Sarıboğa Baran, boşanma aşamasındaki eşi Ebubekir Baran’ın yaşadığı binanın önüne geldi. Elinde silah bulunan kadın, zillere basıp kapıyı açacak kimseyi bekledikten sonra, merdivenlere oturarak karnından kendini vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

VIDEOLARDAN İFADELER

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, Sema Nur Sarıboğa Baran’ın ölümünden önce cep telefonuyla video çektiği ve bunu mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaştığı belirlendi. Videoda, kadın “Kızım 4 yaşında, ben bu zamana kadar onun için mücadele ettim. Hiç kimse hak etmedi” diyerek duygularını dile getirdi.

EBUBEKİR BARAN’IN GÖZALTISI

Yaşananların ardından Ebubekir Baran, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınarak adli işlemleri tamamlanan Baran, ‘intihara yönlendirme’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ayrıca, Sema Nur Sarıboğa Baran’ın eşi Ebubekir Baran hakkında daha önce Aile Mahkemesi’nden tedbir kararı aldırdığı bilgisine ulaşıldı. 28 Mart’ta Ebubekir Baran, eşi hakkında şikayette bulundu. İfadeye gelmediği belirlenen şüphelilerin firari olduğu öğrenildi. Sema Nur Sarıboğa Baran’ın boşanma aşamasındaki eşi Ebubekir Baran ise yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.