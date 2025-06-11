Sema Nur Sarıboğa Baran, İddialara Göre Boşanma Davası Açtı. Kazım Karabekir Mahallesi’nde Silahla Kendini Vurdu. Hastaneye Kaldırıldı, Kurtarılamadı. Baran, Eşini Gözaltına Aldı. “Intihara Yönlendirme” Suçlamasıyla Adliyeye Sevk Edildi. Olay Sırasında Video Çektiği Ortaya Çıktı

ŞİDDET VE BOŞANMA DAVASI KAPSAMINDAKİ OLAYLAR

24 yaşındaki Sema Nur Sarıboğa Baran, iddialara göre şiddetli geçimsizlik sebebiyle 6 yıldır süren eşi Ebubekir Baran’a yaklaşık 5 ay önce boşanma davası açtı. Dava devam ederken mahkeme, çiftin 4 yaşındaki çocuğu N.Ş.B.’nin geçici velayetini annesine verdi. Baba Baran, 7 Haziran Cumartesi günü çocuğuyla vakit geçirip, akşam 19.00 sıralarında onu boşanma aşamasındaki eşine teslim etmek üzere annesi Lamia B. ve arkadaşı Hüseyin K. ile birlikte adrese gitti. Baran, evin bulunduğu caddeye girdiğinde, kayınbiraderi Muhammed Can S. (20) aracın önünü kesti. Eline bir kaldırım taşı alarak yeğeninin bulunduğu araca saldıran Muhammed Can S., aracın ön camını kırdı. Ardından aynı taşla eniştesine saldırarak onu kolundan yaraladı. Şok yaşayan Baran, ailesiyle birlikte aracıyla olay yerinden kaçtı.

SALDIRININ ARDINDAN YAŞANANLAR

Polis ekipleri, saldırgana müdahale etti. Olay, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı. Saldırıdan sonra Baran, hastaneye giderek darp raporu aldı ve annesi ile arkadaşıyla emniyete giderek şikayetçi oldu. Saldırgan Muhammed Can S. hakkında savcılık, ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından soruşturma başlattı. Polisin saldırganı yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

İNTİHAR GİRİŞİ VE VİDEO PAYLAŞIMI

Esenler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde, dün saat 03.00 sıralarında Sema Nur Sarıboğa Baran, boşanma aşamasındaki eşi Ebubekir Baran’ın yaşadığı binanın önüne geldi. Silahıyla birlikte zillere basan kadın, kapıyı açan olmadığı için merdivenlere oturdu ve silahını karnına doğrulttu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahale sonrası Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yapılan araştırmalarda Sema Nur Sarıboğa Baran’ın ölmeden önce cep telefonuyla video çektiği ve bunu mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaştığı görüldü.

VIDEODA KADININ AÇIKLAMALARI

Videoda Sema Nur Sarıboğa Baran, “Beni tanıyan herkes neyin ne olduğunu biliyor. Öncelikle kızım 4 yaşında, ben bu zamana kadar onun için mücadele ettim. Canımdan, kanımdan her şeyimden verdim, feda ettim. İyi ki de yaptım. Sadece şunu söylemek istiyorum, bunların hiçbirini hak etmedim. Ailem, kardeşim, kızım, babam ve annem hiç kimse hak etmedi. Bir delinin ruh hastasının iftiralarını herkes kale aldı. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Kızım aileme emanet, eğer o adama verirseniz ben hakkımı helal etmiyorum.” dediği tespit edildi.

POLİSİN GÖZALTISI VE MAHKEME SÜRECİ

Sema Nur Sarıboğa Baran’ın eşi Ebubekir Baran, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adli işlemleri tamamlandı ve ‘intihara yönlendirme’ suçundan adliyeye sevk edildi. Ayrıca, Sema Nur Sarıboğa Baran’ın 4 Mart’ta Ebubekir Baran’a karşı Aile Mahkemesinden 6 ay tedbir kararı aldırdığı, 18 Mart’ta da Ebubekir Baran’ın eşi hakkında benzer bir tedbir kararı aldığı ortaya çıktı. 28 Mart’ta ise Ebubekir Baran’ın eşi, kendisine yönelik ihlaller nedeniyle şikayette bulundu. Şüphelilerin gelmemesi ve firari olmaları dikkat çekti. Sema Nur Sarıboğa Baran’ın boşanma aşamasındaki eşi Ebubekir Baran, yurtdışına çıkış yasağı bulunan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.