Sema Sarraf, yöresel yemekler yapıyor

YEMEK İŞLETMESİ KURAN SEMRA SARRAF’IN BAŞARI HİKAYESİ

Sema Sarraf, Gaziantep’te evde hazırladığı yöresel yemekleri satmaya başladıktan sonra bir iş yerinde çalışarak yeni bir hayata adım attı. Şehitkamil ilçesinde, 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Sarraf, 5 yıl önce eşi vefat ettikten sonra, uzun yıllar boyunca yaptığı ve özellikle Ramazan Bayramı’na özel yuvalama, içli köfte ve mantı gibi yöresel yemeklerin hazırlandığı bir işletmede çalışmaya başladı. Burada 5 ay işçi olarak görev aldıktan sonra, çocuklarının desteğiyle kendi iş yerini açma kararı aldı.

KENDİ İŞİNİ KURDU

Sema Sarraf, gastronomi kenti Gaziantep’te kendi yemek işletmesini kurarak, hem yuvalama, içli köfte ve mantı gibi zahmetli yemeklerin üretimini üstlendi hem de kendisi gibi çalışmak isteyen ev kadınlarına istihdam sağladı. Başlangıçta geliniyle birlikte üretim yapan Sarraf, hazırladığı ürünleri komşularına ve yakınlarına satmaya başladı. Beklenmedik talep artışı sonrası işletmesini büyüten Sarraf, şu an 5 kadına istihdam sağlıyor. Merak ve kararlılığı sayesinde kendi işinin patronu olan Sarraf, çalışkanlığıyla birçok kadın için örnek olmayı başardı.

İş HAYATINDA KADINLARA DESTEK

Zor şartlar altında iş hayatına adım atan Sema Sarraf, başarı hikayesini pek çok kadına ilham vererek anlatıyor. İşletmesini büyütüp daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedeflediğini belirten Sarraf, “Hayalini kurduğum meslekte 4 buçuk yıldır çalışıyorum” dedi.

İŞİNE HEYECANLA BAŞLIYOR

Sarraf, işine olan heyecanını şu sözlerle ifade etti: “Tarifi olmayan güzel duygular yaşıyorum. Sabah normalde ilaçların etkisiyle kalkamam ama burada bir işim var, geceden ne yapacağımı planlıyorum. Heyecanla geliyorum ve her gün iştahla işimin başına geçiyorum.”

GELENEKSİZ GÜÇ VE DESTEK

Kayınvalidesi ile birlikte çalışan Melike Sarraf, bu işe olan desteklerini vurguladı. “Bu işe onunla birlikte başladık. Eşi vefat ettikten sonra desteğe ihtiyacı vardı ve bu işle tamamlanacağını düşündük. Şimdi bu işi yapıyoruz, bizim dışımızda üç kadına daha istihdam sağlıyoruz. Geleneksel olması ve yuva sıcaklığında oluşu bize güç veriyor” diyerek, Sarraf’ın başarısını desteklediklerini belirtti.