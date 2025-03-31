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Sema Silkin Ün’den Bayram Mesajı

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Açıklamasında “Oruçla, teravih namazlarıyla, dualarla ve ibadetlerle geçen mübarek Ramazan Ayı sonunda bayrama günahlarımızdan arınmış olarak hep birlikte kavuştuk” ifadelerini kullandı.

BAYRAM COŞKUSU VE DAYANIŞMA

Ün, Ramazan Bayramı’nı büyük coşku ve heyecanla kutlayacaklarını belirterek, “Küçüklerimizi sevindireceğiz, büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, ellerini öpüp dualarını alacağız” dedi. Bayram günlerinin kardeşlik ve dayanışma duygusunu güçlendireceğine inandığını vurguladı.

HUZUR VE BARIŞ DİLEĞİ

Ayrıca, “Bayramın getirdiği sevinç ve umut, ülkemizin geleceğine de yansısın. Başta İslam Coğrafyası olmak üzere tüm insanlığa huzur ve barışın vesilesi olsun” diyerek, vatandaşlara huzur dolu günler diledi. Son olarak, “Sağlıklı nice bayramlara hep birlikte ulaşalım inşallah” sözleriyle bayramını en içten duygularıyla kutladı.

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