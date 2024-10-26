Semanur Arslan’ın Ölümünde Yeni Gelişmeler

ANKARA’DA TAHMİNLERİ GEÇERSİZ KILAN OLAY

Ankara’da, 43’üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden binicilik eğitmeni Semanur Arslan’ın (27) cep telefonu incelemeye alındı. Semanur’un, yaşamı sona ermeden önce yakınlarına “tehdit edildiğini” ve “takip altında olduğunu” söylediği öğrenildi. Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Çankaya’da, Konutkent Mahallesi’ndeki bir dairede arkadaşları Ferhat D. (43) ve Ezgi Ö. (31) ile buluştu. İddiaya göre, bir süre sonra pencereden düşerek yaşamını kaybetti. Olayla ilgili olarak Ferhat D. ve Ezgi Ö., gözaltına alındı fakat ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Ferhat D. ifadesinde, “Semanur Arslan’ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini” öne sürdü. Ezgi Ö. ise Semanur’un, erkek arkadaşıyla sorun yaşadığını ve sık sık ağladığını belirtti.

CEP TELEFONU VE OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Semanur Arslan’ın ölümüne dair yürütülen soruşturma kapsamında cep telefonu incelemeye alındı. Semanur’un cep telefonuna dair raporun yanı sıra otopsi ve toksikoloji raporlarında da ölümüne dair delillerin elde edilmesi bekleniyor. Ailenin avukatı Can Lafçı, “Semanur olay günü gökdelene kendisinin gittiğini söyleyerek, ‘Bize göre bu olay basit bir kaza ya da intihar değil, kesinlikle cinayet olduğunu düşünüyoruz’ dedi. Lafçı, “Şu anda somut bir delil yok; ama çevresiyle, kardeşiyle ve arkadaşlarıyla olan görüşmelerde karakterine dair bazı araştırmalar yaptık. Kesinlikle intihar edecek bir insan değil. Ölüm anından hemen önce taksi araması yaptığı yönünde bir bilgi var” diye ekledi.

NEŞELİ VE HAYAT DOLU BİRİSİYDİ

Avukat Lafçı, Semanur’un, çevresiyle ve öğrenci arkadaşlarıyla olan ilişkilerine değinerek, “Mesleki tecrübelerimden yola çıkarak Semanur’un cinayete kurban gittiği sonucuna varıyorum; çünkü intihar edecek bir insan psikolojisine sahip değil” dedi. Semanur’un neşeli, hayat dolu ve hayvanları çok seven biri olduğunu belirten Lafçı, “İntihar edecek, hayatından bıkmış insanlar genelde böyle planlar yapmazlar. Semanur’un böyle bir durumu yoktu, geleceğe dair planları olan bir insandı” şeklinde konuştu. Soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Lafçı, “Mevcut deliller toplanmış, ifadeler alınmış; fakat Semanur’un otopsi ve toksikoloji raporları henüz gelmedi. Telefon incelemeleri tamamlandığında daha net delillere ulaşacağız” diye belirtti.