Semanur Arslan’ın Telefonunda Şifreli Not Bulundu

SANILAN OLAY VE HAYATINI KAYBEDEN SEMANUR ARSLAN

Ankara’da, 27 yaşındaki binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi’ndeki bir gökdelenden düşüp yaşamını yitirdi. Arslan’ın düştüğü dairenin 43’üncü katında, arkadaşları Ferhat D. ve Ezgi Ö. bulunuyordu. Olayın ardından, Ferhat D. ile Ezgi Ö. gözaltına alındı ancak verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Ferhat D., Semanur Arslan’ı tanımadığını, olay sırasında başka bir odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında Arslan’ı göremediklerini açıkladı. Ezgi Ö. ise Arslan’ın erkek arkadaşıyla ilgili sorunları olduğunu ve sıkça ağladığını ifade etti.

ŞİFRELİ NOTUN İÇERİĞİ

Semanur Arslan’ın ölümüyle ilgili süren soruşturmada, cep telefonunda yapılan incelemede şifreli bir not bulundu. Bu notta Arslan, “Herkes suçlu. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Mahşerde görüşürüz” ifadelerine yer verdi. Adli Tıp Kurumu’nun ön otopsi raporunda, yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Detaylı otopsi ve toksikoloji raporları ise henüz bekleniyor.

CİNAYET İDDİALARI VE POLİSİN ARAŞTIRMALARI

Polisin şu ana kadar yürüttüğü araştırmada, cinayet iddialarına dair herhangi bir delil elde edilemedi. Olayın nasıl gerçekleştiği ve Arslan’ın düşme olayıyla ilgili tüm ayrıntılar araştırılmaya devam ediyor. Semanur Arslan’ın hayatını kaybetmesi, çevresinde büyük bir üzüntü yaratırken, olayın nedenine dair net bir bilgiye henüz ulaşılamadı.