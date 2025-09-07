Şemdinli’de Orman Yangını Devam Ediyor

HAKKARİ’DEKİ YANGIN KORKUSU

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede korkuya yol açtı. Elde edilen bilgilere göre, Derya köyüne yakın bölgede yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, zorlu arazi şartları nedeniyle yeterli olamayınca, durumu yetkililere bildirdi.

EŞGİEMLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, olayın etkisini azaltmak için ellerinden geleni yaparken, profesyonel müdahalenin gelmesi bekleniyor. Yangının söndürülmesi için gereken tüm önlemler alınıyor.