Şemdinli’de Orman Yangını Devam Ediyor

HAKKARİ’DEKİ YANGIN KORKUSU

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede korkuya yol açtı. Elde edilen bilgilere göre, Derya köyüne yakın bölgede yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, zorlu arazi şartları nedeniyle yeterli olamayınca, durumu yetkililere bildirdi.

EŞGİEMLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, olayın etkisini azaltmak için ellerinden geleni yaparken, profesyonel müdahalenin gelmesi bekleniyor. Yangının söndürülmesi için gereken tüm önlemler alınıyor.

ÖNEMLİ

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye destek

İspanya'dan hareket eden Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye destek için İtalya'dan Türk aktivistlerle güçleniyor. Ersin Çelik, bu dayanışmanın önemini vurguladı.
Yasemin Ve İzzet Özilhan Boşandı

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği sona erdi. Çiftin ayrılığı magazin dünyasında sürpriz etkisi yarattı ve ayrılığın detayları tartışıldı. Yasemin'in kariyerine ara vermesi dikkat çekti.

