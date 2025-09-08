Şemdinli’de Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI ÇIKTI

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde orman yangını meydana geldi. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması önlenirken, ekiplerin müdahaleleri sabah saatlerine kadar sürdü. Edinilen bilgilere göre, yangın dün akşam saatlerinde Öveç köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle başlamış. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için ekipler seferber oldu.

EQUİPLER SEFERBER OLDU

Yangının söndürülmesi amacıyla 90 jandarma personeli, 150 güvenlik korucusu ve 25 AFAD gönüllüsü, yanı sıra 4 ambulans ve 8 iş makinesi görev aldı. Yangının geniş bir alana yayılması üzerine köy sakinlerinden evlerini tahliye etmeleri talep edildi. Bölgeye gelen Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, süreci yerinde takip ederek çalışmaları inceledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yürütülen özverili çalışmalara rağmen yangının yerleşim yerlerine ulaşmasının engellendiği bildirildi. Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için 21 hane için gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 25 jandarma personeli özel olarak görevlendirildi.