Şemdinli’de Yangın İçin Mücadele Yapılıyor

ORMAN YANGINI ŞEMDİNLİ’DE BAŞLADI

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahaleleriyle kontrol altına alınmaya çalışıyor. Yangın, Şemdinli’nin Öveç köyü Karaağaç mezrasında meydana geldi ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Olay yerine ulaşan 90 jandarma, 150 güvenlik korucusu ve 25 AFAD gönüllüsü, kapsamlı bir mücadele başlattı. Bu çalışanların yanında 4 ambulans ve 8 iş makinesi de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HAVADAN YÜRÜTÜLÜYOR

Yangının zorlu arazi koşulları ve şiddetli rüzgar sebebiyle kontrol altına alınması güçleşince, söndürme faaliyetleri havadan da devam ediyor. Helikopterler, yangın sahasına su bırakarak alevlerin yayılmasını yavaşlatmaya çalışıyor. Ayrıca, yangının yerleşim alanlarına sıçraması önlemek amacıyla çevredeki 21 hanede tedbir amaçlı boşaltma işlemi gerçekleştirildi. Can güvenliğini sağlamak için vatandaşların evlerinden uzaklaştırılmasının yanı sıra duman ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı özel önlemler alınıyor. Yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.