Şemdinli’de Yangın Kontrol Altında

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Öveç köyü Kayalar mezrası civarındaki ormanlık bölgede, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkış gösteren yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın alınmasıyla birlikte bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare, itfaiye ekipleri ve güvenlik korucuları yönlendirildi. Ekipler, köylülerin de yardımını alarak yangının yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor. Kaymakam Yunus Emre Akpınar da bölgeye giderek çalışmaları yerinde incelemek ve bilgi almak amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

ÖNLEMLER ALINDI

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığı ve güvenliği amacıyla 21 hanede gerekli önlemlerin alındığı ve buna ek olarak 25 jandarma personelinin karbonmonoksit zehirlenmesine karşı tedbir amaçlı görevli olarak görevlendirildiği ifade edildi.