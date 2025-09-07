Şemdinli’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

ŞEMDİNLİ’DE YANGIN PANİĞİ

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangın, bölgede yaşayan vatandaşlarda büyük korku yarattı. Yangının Derya köyüne yakın bir bölgede başladığı bilgisi alınırken, rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı gözlemleniyor.

ALEVLERE İLK MÜDAHALE

Vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak, zorlu arazi koşulları nedeniyle bu müdahale yetersiz kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen ilgili ekipleri bilgilendirdi. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri gönderildi ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.