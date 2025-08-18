Şemdinli Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin zamanında müdahale etmesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Alan köyünde ormanlık alandan çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Yangınla mücadelede Şemdinli AFAD gönüllüleri de aktif rol aldı. Alevler arasında fedakarca çalışan gönüllüler, yangın söndürme çalışmalarına önemli katkı sağlayarak sürecin başarıyla sonuçlanmasında kritik bir görev üstlendi.

GÖNÜLLÜLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada, afet ve acil durumlarda gönüllülerin desteğinin önemine bir kez daha dikkat çekildi. Açıklamada, “Gönüllülerimizin özverili ve cesur çabaları, yürütülen çalışmaların en büyük güç kaynağıdır. Onların bu dayanışma ve çabası, afetlerle mücadelemizde ne kadar önemli bir unsura sahip olduğumuzu bir kez daha göstermiştir” ifadelerine yer verildi.