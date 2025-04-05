SEMERKANT İKLİM FORUMU BAŞLADI: ORTA ASYA VE AVRUPA BİRLİĞİ LİDERLERİ BİR ARAYA GELDİ

Özbekistan’ın tarihi kenti Semerkant’ta iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ele alındığı Semerkant İklim Forumu başladı. Forum, Orta Asya ve Avrupa Birliği liderlerini bir araya getirerek bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV: “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMİMİZİN KİLİT KONUSU”

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, yaptığı açılış konuşmasında, “Bu, gündemimizin kilit konusudur. Orta Asya ülkeleri tarafından İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi geliştirilmiş ve oybirliğiyle onaylanmıştır.” dedi. Mirziyoyev, bölgedeki ortak hedeflere ulaşmak için Avrupa Birliği ile temiz enerji ve Aral Denizi’nin kurumasına yönelik projelerde iş birliğinin önemini vurguladı.

TARIM ARAZİLERİ VE GIDA GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, iklim değişikliğinin Orta Asya’da tarım arazilerinin verimliliğini düşürdüğüne dikkat çekerek, “Verimli topraklar hızla azalırken bölge nüfusu 25 yıl sonra 100 milyon kişiyi aşabilir. Bugün bölgenin toplam arazi alanının yüzde 20’den fazlası bozulmuş durumda.” ifadelerini kullandı. Horizon-Europe programı kapsamında tarım ve ormancılık sektörlerinde bilimsel iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİ VE SERA GAZI AZALTIMI

Özbekistan’ın yenilenebilir enerji yatırımlarına değinen Mirziyoyev, “Gelecek 5 yılda yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji payını yüzde 54’e çıkarmayı planlıyoruz. Bu da sera gazı emisyonlarının yaklaşık 16 milyon ton azaltılmasını sağlayacak.” şeklinde konuştu. Paris Anlaşması kapsamında emisyonları yüzde 35 oranında düşürme taahhüdünü de tekrarladı.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV: “İKLİM VE EKONOMİ DENGESİ ŞART”

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Orta Asya’nın iklim değişikliğine karşı kırılganlığına dikkat çekerek, “Ekonomilerimizin büyümesi ile iklim gündemi arasında doğru dengeyi bulmalıyız.” dedi. Bölgesel stratejilerin uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

KIRGIZİSTAN’DA BUZULLARIN ERİMESİ VE SU KRİZİ RİSKİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesindeki buzul erimelerinin alarm verici boyutlara ulaştığını belirterek, “Son 70 yılda Kırgızistan’da buzulların alanı yüzde 16 azaldı, 2100 yılına kadar hacimlerin yarısından fazlasını kaybedebiliriz.” uyarısında bulundu. Toprak kaymaları ve su kaynaklarının azalmasının bölge için ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

TACİKİSTAN’DA %98 HİDROELEKTRİK HEDEFİ

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkesinin elektrik ihtiyacının yüzde 98’ini hidroelektrik santrallerden karşıladığını ve 2023’te tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedeflediklerini açıkladı. Tacikistan’ın Orta Asya’daki su kaynaklarının yüzde 60’ını sağladığını hatırlatarak bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

80 ÜLKEDEN KATILIMLA KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bakanlar ve üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu 80’den fazla ülkenin temsilcisinin katıldığı forum, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel ortaklığın güçlendirilmesi mesajıyla yarın sona erecek.