Semeru Ve Lewotobi Yanardağı’nda Patlama

ENDONEZYA’DA YENİ PATABLAMA OLAYLARI

Endonezya’nın Java Adası’nın doğusunda yer alan Semeru Yanardağı ve Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda patlamalar gerçekleştiği bildiriliyor. Semeru Yanardağı gözlem ofisi yetkilileri, dağın yerel saatle 09.38’de patladığını ve bu olay sonucu püsküren küllerin deniz seviyesinden yaklaşık 4,6 kilometre yüksekliğe ulaştığını aktarıyor.

LEWOTOBİ LAKI-LAKİ YANARDAGI’NDAN PÜSKÜRME

Semeru Yanardağı’ndaki patlamanın ardından, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda da yerel saatle 14.05’te bir patlama gerçekleşti. Yetkililer, bu patlama esnasında volkanik kül bulutunun deniz seviyesinden yaklaşık 1,7 kilometre yüksekliğe çıktığını belirtiyor.