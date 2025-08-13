Haberler

Semeru Ve Lewotobi Yanardağı’nda Patlama

ENDONEZYA’DA YENİ PATABLAMA OLAYLARI

Endonezya’nın Java Adası’nın doğusunda yer alan Semeru Yanardağı ve Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda patlamalar gerçekleştiği bildiriliyor. Semeru Yanardağı gözlem ofisi yetkilileri, dağın yerel saatle 09.38’de patladığını ve bu olay sonucu püsküren küllerin deniz seviyesinden yaklaşık 4,6 kilometre yüksekliğe ulaştığını aktarıyor.

LEWOTOBİ LAKI-LAKİ YANARDAGI’NDAN PÜSKÜRME

Semeru Yanardağı’ndaki patlamanın ardından, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda da yerel saatle 14.05’te bir patlama gerçekleşti. Yetkililer, bu patlama esnasında volkanik kül bulutunun deniz seviyesinden yaklaşık 1,7 kilometre yüksekliğe çıktığını belirtiyor.

Bestemsu Özdemir, Romantik Evlilik Teklifi Aldı

Bestemsu Özdemir, "Semiramis" dizisindeki rolüyle dikkat çekerken, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den aldığı evlilik teklifini kabul etti ve yüzüğünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Kocasinan’da Park Halinde Kamyonet Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve polis soruşturma başlattı.

