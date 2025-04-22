Semeru Yanardağı Patladı, Kül Püskürdü

SEMERU YANARDAĞI’NDAKİ PATLAMALAR

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde yer alan Semeru Yanardağı, salı günü dört defa patlayarak 800 metre yüksekliğe kadar gri kül püskürtüyor. Semeru Yanardağı Gözlem Noktası yetkilisi Yadi Yuliandi, “İlk patlama yerel saatle sabah 05.55’te meydana geldi ve kuzeyde 800 metreye ulaşan bir kül sütunu oluştu. Ardından 06.30’da ikinci bir patlama daha gerçekleşti ve 700 metrelik bir volkanik kül 120 saniye boyunca kuzeydoğuya yöneldi” açıklamasında bulundu.

PATLAMALARIN SÜRELERİ

Sabah saat 08.41’deki üçüncü patlama 113 saniye sürerken, öğlen 12.08’deki dördüncü patlama ise 135 saniye sürdü ve 800 metre yüksekliğe ulaşan bir kül sütunu püskürTTÜ. Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yükselen 3.676 metre yüksekliğindeki yanardağ için ikinci seviye alarm verildi.

HALK İÇİN UYARILAR

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, halka zirvenin güneydoğusunda 3 ila 8 kilometre yarıçapındaki alanlarda herhangi bir faaliyet göstermemeleri ve Semeru’nun zirvesinden çıkan nehir yollarından uzak durmaları yönünde tavsiyede bulundu.