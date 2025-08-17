Semih, Cagliari’de Müthiş Başladı

SEZONA HIZLI GİRİŞ YAPTI

Beşiktaş’tan ayrılarak Serie A takımı Cagliari’ye transfer olan 20 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy, yeni kulübünde etkileyici bir başlangıç yapıyor. Satın alma opsiyonu ile birlikte İtalyan ekibine kiralanan Semih, Cagliari ile ilk karşılaşmasını İtalya Kupası’nda Virtus Entella’ya karşı oynadı.

PENALTI GOLÜYLE DAMGA VURDU

77. dakikada oyuna giren Semih Kılıçsoy, mükemmel performansıyla dikkat çekti. 85. dakikada ceza sahası dışından çektiği şut direkten dönmesine rağmen, seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada takımının 3. penaltısını başarıyla kullandı ve gol attı. Sahada geçirdiği 15 dakikayı 7.40 rating ile tamamladı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN ÖVGÜLER

Cagliari’nin teknik direktörü Fabio Pisacane, maçın ardından Semih Kılıçsoy hakkında yorum yaptı. Pisacane, “Bence önemli istatistiklere sahip bir adam. Onu seçtiğimizde kulüp içinde hepimiz ikna olmuştuk. Dünyanın öbür ucundan gelmesine rağmen her şeyi kendi dilinde okuyor. Stratejim çocuğu sakin tutmaktı: Sanırım bu gece oyuna gireceğini bile beklemiyordu; doğru andı ve uygun olduğunu düşündüm. Daha önce anlattığımız şeyleri gösterdi. Umarım bu ilk maçı aynı zamanda iz bırakabileceği bir şeyin başlangıcı olur.” ifadelerini kullandı.